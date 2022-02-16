مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة الأفريقية الأوروبية تهتم بملفات الصحة والتعليم

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية القمة الأفريقية الأوروبية في بلجيكا، في إطار العلاقات الأفريقية الأوروبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إن القمة تشهد مناقشة تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بينها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدور الأوروبي في أفريقيا يتمثل في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المتواجدة بمنطقة الساحل.

وأشار إلى أن القمة تهتم بالجانب الاجتماعي، كملف الصحة والتعليم، خاصة في ظل جائحة كورونا، موضحا أن القوى الأوروبية تركز على ملفات الطاقة والمناخ والتنمية الزراعية.

وأكد وجود رؤية مشترك بين مصر وبلجيكا وعدد من الدول الأوروبية، فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، والاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

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