الصحة: إطلاق 11 قافلة طبية بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 11 قافلة طبية، اليوم وغدا الخميس، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن المحافظات التى ستجرى فيها القوافل الطبية هى ( القاهرة - البحيرة - مطروح - الغربية - المنوفية - دمياط - سوهاج - قنا - بني سويف - أسوان - جنوب سيناء )

وأوضحت فى إنفوجراف تعريفي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن التخصصات الطبية التى سيتم الكشف والعلاج مجانًا هى: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) ، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي تأتي في إطار خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر 2030، ووفقا للحالات التي تعاني من بعض الأمراض السارية، بالإضافة إلى هدف الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض، والتي يمكن أن تسبب بعض المضاعفات الخطيرة على صحتهم على المدى البعيد.

وتواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335"