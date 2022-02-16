ملك بلجيكا يشيد بدور مصر فى تحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول...

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الملك فيليب، ملك بلجيكا، وذلك بمقر القصر الملكي ببروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الملك فيليب رحب بالرئيس فى زيارته الأولى لبلجيكا، مشيداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى، مؤكداً حرص بلاده على تنميتها فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل الطفرة التنموية الملموسة التى تشهدها مصر.

كما أشاد الملك فيليب بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن التقدير لحفاوة الاستقبال البلجيكى، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر.