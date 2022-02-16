/679822/صاروخي-هاني-والسولية-يتواجدان-في-قائمة-أفضل-خمسة-أهداف-بمونديال-الأندية-2022
نشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر منصة يوتيوب، أفضل 5 أهداف لبطولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
تواجد هدفي النادي الأهلي، في أفضل خمسة أهداف البطولة، والتي جاء الأول بصاروخية محمد هاني في شباك مونتيري المكسيكي بالدور الثاني، وصاروخية عمرو السولية في شباك الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث.
نجح النادي الأهلي من تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخة من تحقيق برونزية كأس العالم للأندية، والتي جاءت الثالثة على حساب الهلال السعودي بطل آسيا والدوري السعودي.
الأهلي يتوج بالبرونزية للمرة الثالثة
ضرب الأهلي الهلال السعودي برباعية نظيفة مباراة جمعت بين الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية، والتي جاءت صاروخية عمرو السولية بختام الرباعية.
A great strike from @amrelsolia ends another fine #ClubWC for @AlAhly 🥉 🇪🇬 pic.twitter.com/KV8mU4KUN6— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 12, 2022
فيما جاءت صاروخية محمد هاني أمام فريق مونتيري المكسيكي، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، والتي كانت بطاقة الصعود وهدف الفوز في المباراة.
The moment Mohamed Hany fired @AlAhly into the semi-finals of the #ClubWC 💥 🇪🇬 #LetItFly with #QatarAirways @QatarAirways pic.twitter.com/Dygc8Rz8Ov— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 6, 2022
الأهلي يعود على منافسات إفريقيا
يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الهلال السوداني التي تقام في الثالثة عصر الجمعة المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة في الثانية ظهر اليوم، وضمت قائمة الفريق كلًا من:
قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني
علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات فنية وخططية، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال.
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