بعثة الأهلي تصل مطار الخرطوم استعداداً لمواجهة الهلال السوداني

/679823/بعثة-الأهلي-تصل-مطار-الخرطوم-استعدادا-لمواجهة-الهلال-السوداني

وصلت بعثة النادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، منذ قليل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادًا لخوض مباراة الهلال ‏التي تقام في الثالثة عصر الجمعة المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة في الثانية ظهر اليوم، ‏وضمت قائمة الفريق كلًا من:

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات فنية وخططية، وحرص بيتسو ‏موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال.

فيما أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس، الثلاثاء، جاءت نتيجتها سلبية.

الحضور الجماهيري في مباراة الهلال السوداني والأهلي

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، بتواجد حضور جماهيري في مباراة الذهاب بدور أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويتواجد حضور جماهيري في مباراة الهلال السوداني والأهلي، 15 ألف مشجع، في لقاء يشهد عليه ملعب الهلال.

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني الجمعة القادمة في الساعة الثالثة مساء، على ملعب الهلال بالسودان، في لقاء الذهاب.

حكم مباراة الهلال السوداني والأهلي

اسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم صافرة تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني، في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يستضيف الهلال السوداني الأهلي الجمعة المقبلة، في الساعة الثالثة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد الهلال.

يتولي الدولي المغربي رضوان جيد، تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا 2022.