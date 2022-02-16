/679834/أضافتوا-كتير-هند-صبري-توجه-رسالة-شكر-لضيوف-شرف-البحث-عن-علا

حظي مسلسل “البحث عن علا” الذي يعتبر تكملة مسلسل “عايزة أتجوز” بإعجاب كبير من قِبل الجمهور، لأنه كان من النوع الخفيف الذي يناقش قضية مهمة في إطار كوميدي ساخر، وقد شكرت الفنانة هند صبري ضيوف الشرف العاملين في المسلسل، ووجهت لهم رسالة إمتنان.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة الشكر والإمتنان من الفنانة هند صبري لضيوف الشرف العاملين بمسلسل “البحث عن علا”.

هند صبري توجه رسالة لضيوف الشرف

نشرت الفنانة هند صبري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صور لضيوف الشرف العاملين بالمسلسل معها، وعلقت قائلة: - ضيوف شرف #البحث_عن_عُلا اللي أضافوا كتير للعمل بشكركم من قلبي

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