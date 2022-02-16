«سنين».. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه

طرح المطرب مصطفى حجاج أحدث أغانيه بعنوان «سنين» عبر كل المنصات الاستماعية، ومن المتوقع أن تلاقي ردود فعل إيجابية وتحقق نجاحًا واسعًا.

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «سنين» للفنان مصطفى حجاج.

مصطفى حجاج يروج لأغنيته الجديدة

ونشر حجاج مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "سنين.. دلوقتي على كل المنصات".

مصطفى حجاج يحقق نجاحًا ساحقًا بأغنية ياباي

وطرح مصطفى حجاج مؤخرًا أغنية ياباي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على موقع اليوتيوب، وتخطت حاجز المليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان محمد النادي وتوزيع جلال الحمداوي.

ويعد ألبوم "ياباي" أول الألبومات التي يطرحها مصطفى حجاج في مشوارة الغنائي، وحقق حجاج نجاح كبير في الفترة الأخيرة، وأصدر العديد من الأغاني أبرزها نصيبي وقسمتك، يا منعنع، وحشتوني، نمرة 1، وغيرها.

ديو مصطفى حجاج وأحمد سعد

كما أن مصطفى حجاج تعاون في ديو غنائي مع الفنان أحمد سعد وكانت تحمل الأغنية اسم ع الدوغري، وطرح الديو منذ 4 شهور وحقق نجاح كبير على موقع يوتيوب، والديو كان من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.

وتألق في كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضى.

كلمات أغنية والله ما ينفع للفنان مصطفى حجاج

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع":"والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلأوه غلبت البقلأوة..وان كان عالغلأوه محدش بيك يتسأوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عدأوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك ونبصم ونمضى ونفرش طريقك بحنه ومواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللى تشوفه ..هتلقى وش تانى مش عايزك تشوفه ..اسمع منى بطل ما تردش عليا".