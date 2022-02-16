حياة كريمة تدرج قرى الواسطى والفشن وبنى سويف بالمرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، إنه تم إدراج قرى مراكز "الواسطى - الفشن - بنى سويف"، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، عقب موافقة القيادة السياسية ودعم الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية ضخمة.





وأضاف غنيم - خلال مشاركته اليوم الأربعاء، بالصالون الثقافى الذى أقيم ضمن فعاليات "يوم القرية" الذى تنظمه وحدة السكان بالمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لقرية أهناسيا الخضراء - أنه تم إدراج قرى هذه المراكز بجانب قرى المرحلة الأولى، والتى شملت 66 قرية بمركزى (ببا - ناصر)، فيما سيتم إدراج قرى مركزى إهناسيا وسمسطا ضمن المرحلة الثالثة، لتغطى المبادرة كافة قرى مراكز المحافظة السبعة.

حياة كريمة

ووجه رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات المعنيين بسرعة الانتهاء من إعداد خطة عمل شاملة المشروعات المطلوبة، ومتطلبات ومراحل التنفيذ والجدول والخط الزمنى للأعمال، مع البدء فى عقد جلسات حوار مجتمعى مع الأهالى؛ للوقوف على أهم المطالب والاحتياجات لسرعة تنفيذها طبقا للأولويات، مع قيام الجهات المعنية بقطاعات العمل المختلفة بتجهيز المقايسات والتصميمات بالقرى التى سيتم تنفيذ المشروعات بها.

وأوضح أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية؛ الأول يتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، والكهرباء، والطرق والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة، والمحور الثانى يشمل تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس تستوعب الطلاب والتلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول، علاوة على تطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى ومراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة.

ولفت إلى أن المحور الثالث يركز على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادرة من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.