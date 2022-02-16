رئيس جامعة قناة السويس يبحث مع وفد حياة كريمة التعاون بين الجانبين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة كل الحرص على تقديم كافة الإمكانيات والكوادر من أجل تحقيق تنمية الوطن والمشاركة بمبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا والتخفيف عن كاهل المواطنين.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع رئيس الجامعة بمكتبه بوفد من منسقى مبادرة حياة كريمة، الدكتور محمد أنور ترك والدكتورة نهال كمال ونبيل عصام، لبحث مزيد من سبل التعاون.

وقال رئيس الجامعة خلال اللقاء إن الجامعة من أوئل الجامعات التى تنظم قوافل الأصحاح البيئى التى تجوب محافظات إقليم القناة وسيناء وتقدم خدماتها الطبية والإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى والطب البيطرى وذلك للقرى الأكثر احتياجا مقدمة الكشف والعلاج بالمجان للأهالى وتحويل من تستدعى حالاتهم إلى إجراء عمليات أو إجراء مزيد من التحاليل والفحوصات إلى المستشفى الجامعى بالمجان.

وعرض رئيس الجامعة على منسقى المبادرة الجدول الزمنى لقوافل الأصحاح البيئى التى ستنظمها الجامعة خلال عام 2022 والتى تتضمن أكثر من 23 قافلة.

ومن جانبهم؛ أشاد وفد مبادرة حياة كريمة بالدور الذى تقوم به الجامعة لتقديم خدماتها للمجتمع الخارجى، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى زيادة التعاون بين الجانبين لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع ويساعد فى التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تناول اللقاء بحث سبل مساهمة المستشفيات الجامعية فى المبادرة وما تقدمه الأقسام المعنية بذوى الهمم فى المبادرة خاصة وأن المستشفى الجامعى لديها عيادة خاصة بذوى الهمم وتقوم بدور كبير فى تقديم خدماتها الطبية لهم بالإضافة إلى بحث توفير عناصر التدريب البشرى التى ستقوم بها الجامعة لأبناء القرى التى تستهدفها المبادرة وأيضا تنمية ورعاية الموهوبين بتلك القرى فى كافة المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد حضور الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور حسام مصطفى وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمرو كشك مدير عام الإدارة لمشروعات البيئة.