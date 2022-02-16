جدة - نرمين السيد - قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة 19 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية ميت حلفا بمركز ومدينة قليوب،حيث تمكنت الحملة من إزالة 70 حالة على مساحة 19496 م2 تعدى مكونة من مسلحات خرسانية وأسوار ومنازل سويسى، تم رصدهم من قبل إدارة "المتغيرات المكانية" وتمت الإزالة بشكل كلى باستخدام معدات المحافظة والوحدة المحلية، وذلك فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للتعديات على الأراضى الزراعية.





وأكد المحافظ -فى بيان له اليوم- أن المحافظة تمكنت من رصد الحالات من قبل إدارة "المتغيرات المكانية" وتم عمل الدراسات الأمنية اللازمة حيث تمت الإزالة بشكل فورى وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لإزالة ما تبقى من مخالفات. وأوضح أن الحالات التى يتم إزالتها تم رصد بناؤها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها أنشئت بالمخالفة على الأرض الزراعية. ووجه المحافظ بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أى تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، محذرا كل من يبنى على الأرض الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، كما طالب رؤساء المدن والأحياء بالتصدى بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القليوبية: إزالة 70 حالة تعدى على الأرض الزراعية بقليوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.