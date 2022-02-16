/679833/محمود-الخطيب-جمهور-الأهلي-لا-يعرف-النادي-بجانب-المنتخب-الوطني

علق محمود الخطيب اللخطيب رئيس النادي الأهلي، على الأحداث التي جاءت في الفترة الماضية، في أثناء مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، وفي نفس التوقيت يشارك النادي في مونديال الأندية 2022 بالإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه الخطيب الشكر لجمهور النادي الأهلي، في مساندة المنتخب الوطني الأول، والتوجه إلى الإمارات لمؤازرة الفريق في المونديال، وفوز المارد الأحمر بالبرونزية للمرة الثالثة في تاريخ القلعة الحمراء.

وكشف محمود الخطيب عن سعادته بتوقيع عقد شراكة مع شركة "ڤاليو"، وقال في المؤتمر الصحفي: "في البداية وقبل التحدث في تفاصيل مؤتمر اليوم، أود أن أهنئ جماهير وأعضاء الأهلي وكل محبي النادي، بمناسبة الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة في تاريخ الأهلي، وهذا إنجاز جديد للنادي، نحمد الله على تحقيقه، خاصة أنه تحقق في ظروف صعبة".

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومندوبي شركة"فاليو"، بأحدى فنادق القاهرة، والتي جاء فيها بتروج عضوية المارد الأحمر.

تغيير موعد بطولتي كأس العالم وأمم إفريقيا

وأضاف: "حينما علمنا منذ فترة طويلة بتعارض موعد بطولة الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية تحركنا بكل قوة في جميع الاتجاهات المشروعة".

وزاد: "تمت مخاطبة الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقبلهما الاتحاد المصري لكرة القدم نظرا لمسئولياته في هذا الشأن، لكن في النهاية فوجئنا بتعارض مواعيد البطولتين وحدث ما حدث، لكننا رفعنا شعار مصلحة مصر أولًا".

جمهور النادي الأهلي

وأوضح الخطيب أن جماهير الأهلي هي أول من تساند منتخبات بلادها، والنادي الأهلي سيظل الداعم الأول للمنتخبات الوطنية في كل الظروف.

وأشاد في كلمته بلاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي، مؤكدًا أنهم جميعًا يستحقون الشكر والتحية وقال: "الحقيقة، لعيبة الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي كلهم يستحقوا الشكر والتحية".

وحرص في كلمته علي توجيه الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها مؤخرًا، مقدمًا التهنئة على نجاح البطولة والتنظيم الرائع.