مسحة طبية لبعثة النادي الأهلي بالخرطوم استعداداً لمواجهة الهلال

/679842/مسحة-طبية-لبعثة-النادي-الأهلي-بالخرطوم-استعدادا-لمواجهة-الهلال

أجرت بعثة النادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، مسحة طبية داخل فندق الإقامة في الخرطوم، استعدادًا لمواجهة الهلال التي تقام في الثالثة عصر الجمعة المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر ‏الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.

الأهلي يخطف الأنظار بمونديال الأندية

تواجد هدفي النادي الأهلي، في أفضل خمسة أهداف البطولة، والتي جاء الأول بصاروخية محمد هاني في شباك مونتيري المكسيكي بالدور الثاني، وصاروخية عمرو السولية في شباك الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث.

نجح النادي الأهلي من تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخة من تحقيق برونزية كأس العالم للأندية، والتي جاءت الثالثة على حساب الهلال السعودي بطل آسيا والدوري السعودي.

الأهلي يتوج بالبرونزية الثالثة

ضرب الأهلي الهلال السعودي برباعية نظيفة مباراة جمعت بين الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية، والتي جاءت صاروخية عمرو السولية بختام الرباعية.

فيما جاءت صاروخية محمد هاني أمام فريق مونتيري المكسيكي، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية، والتي كانت بطاقة الصعود وهدف الفوز في المباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات فنية وخططية، وحرص بيتسو ‏موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال.