/679843/جمهور-الأهلي-يطالب-بالـ-11-ووفد-رسمي-من-السفارة-ومسئولوا-الهلال-يستقبل-البعثة

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في السودان على التواجد خارج مطار الخرطوم، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم وتحية الجهاز الجهاز الفني واللاعبين فور الوصول، وطالبتهم بالفوز بالبطولة الحادية عشرة في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، والملحق العسكري محمود علوان، ووفد من السفارة، على التواجد في مطار الخرطوم، لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى مطار الخرطوم.

وضم وفد السفارة الذي تواجد في مطار الخرطوم تغريد محمد، نائب السفير، وعبد النبي صادق المستشار الإعلامي، والمستشار محمود الخطيب سكرتير أول السفارة، وكان في استقبال البعثة أيضًا محمود السر، مندوبًا عن نادي الهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر ‏الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.

وصلت بعثة النادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، منذ قليل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادًا لخوض مباراة الهلال ‏التي تقام في الثالثة عصر الجمعة المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.

تدريبات الأهلي استعداداً لمواجهة الهلال السوداني

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات فنية وخططية، وحرص بيتسو ‏موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال.

فيما أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس، الثلاثاء، جاءت نتيجتها سلبية.