رانيا يوسف تتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «ملك»

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تعاقدت الفنانة المصرية رانيا يوسف على المشاركة فى فيلم سينمائى جديد يحمل اسم «ملك»، وهو من تأليف وإخراج أيمت الرفاعي وإنتاج شركة أكام.

دوت الخليج يرصد تعاقد الفنانة رانيا يوسف على فيلم سينمائي جديد.

رانيا يوسف تشارك في فيلم سينمائي جديد

وشاركت يوسف جمهورها صور من تعادقدها على الفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا على الله، استنوني في فيلم ملك".

رانيا يوسف تخوض السباق الرمضاني بمسلسل عالم تاني

من جانبه، تشارك رانيا يوسف في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «عالم تاني» الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، من بينهم الفنان نضال الشافعي، فراس سعيد، وفريال يوسف بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين.

وتألقت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا في مسلسل المماليك، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي حيث ينتمي العمل لنوعية الاعمال ذات الـ60 حلقة، كما يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل في سياق درامى مشوق، ويشارك في بطولة المماليك كلًا من رانيا يوسف، بيومي فؤاد ومحمد لطفي ورامي وحيد وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

وفجرت رانيا يوسف مؤخرًا عدد من التصريحات المثيرة للجدل أبرزها:

أنا بطل ووحش ومثيرة ومعنديش خطوط حمراء

- مبضايقش من لقب امرأة سيئة السمعة

-معنديش مانع من القبلات في السينما

- بدور على راجل يحترم رجوعي للبيت 5 الفجر

- أنا شخصية متفاهمة جدا مع اولادى لان مش عايزة يروحوا منى

- بنتي استأذنتني في لبس الفستان من غير بطانة وقولتلها موافقة لأن ده حقك

- بشجع بناتي يعيشوا براحتهم وإن محدش له عندهم حاجة

- أنا أم ليبرالية ودوري مع ولادى تربيتهم وتعليمهم كويس

- انا بحب الرياضة وبهتم بجسمى مش معنى أن أم لبنات كبار أن شعري يكون أبيض

- هناك سيدات فوق سن الـ 60 عامًا ولكنهن يهتمون بأنفسهن

- الحب عندى قضاء وقت ممتع والجواز إضافة معنوية مش أكتر

- الرجالة بيتغيروا بعد 3 شهور من الجواز بشكل ميتصدقش

- مفهوم الجواز عند الناس مش صح لأنهم يفتقدون العيش في علاقات مفتوحة