/679848/في-غياب-نجوم-الفن-بدء-عزاء-الموجي-الصغير

أُقيم عزاء الموسيقار الموجي الصغير وسط حضور من أسرته فقط، بغياب نجوم الفن، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين منذ قليل.

دوت الخليج يرصد لكم غياب نجوم الفن من عزاء الموسيقار الراحل الموجي الصغير.

عزاء الموجي الصغير

رحل الموسيقار المُلقب بـ«الموجي الصغير» عن عالمنا عن عمر ناهز 71 عام، ونزل خبر وفاته كالصاعقة على قلوب محبيه وجمهوره.

ومن الجدير بالذكر، أنه أعلنت الدكتورة غنوة شقيقة الراحل الموجي الصغير، عن نبأ وفاة شقيقها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت :” إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله”.

معلومات عن الموجي الصغير

هو ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل الموجي محمد أمين محمد الموجي ولٌقب بالموجي الصغير، ولد في 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "القلب وما يعشق، حالة تلبس، الرجل يحب مرتين، هارب من التجنيد”.

وزيرة الثقافة تنعي الموجي الصغير

وقد حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على نعي الراحل الموجي الصغير بكلمات تقشعر لها الأبدان، فقالت في بيان صحفي أصدرته بعد وفاته مباشرةً: إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزء من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويدخله فسيح جناته.

أصدقائه ينعوه بكلمات مؤثرة

كما قد حرص عدد كبير من أصدقاء الراحل على نعيه بكلمات مؤثرة، من خلال حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: "وداعا الحبيب والأخ الكبير، وداعا الصديق الغالي والطيبة والحب وداعا، للإنسان الخلوق المضياف”.

واضاف صديق الراحل الموسيقار الموجي الصغير، رسالته للفنان: "الفنان الكبير الجميل المتواضع وصاحب القلب الأبيض، نسل الطيبين؛ الرجل الذي كان يفرح بنا وبلقائنا في بيته ومكتب والده، صدمتي فيك كبيرة، وسنفتقدك كثيرا".