متحدث الرئاسة عن سد النهضة: مصر لديها فقر مائي.. ولنا حق أصيل...

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الأفريقية الأوروبية في بلجيكا، تعد السادسة بعد انعقاد الأولى في القاهرة منذ 22 عاما.

وأشار في تصريحات خاصة لمراسل برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إلى تطور جدول أعمال القمة الأفريقية والأوروبية منذ الدورة الأولى وحتى الآن، موضحا أن محاور القمة الحالية تشمل تغير المناخ وريادة الأعمال والهيدروجين الأخضر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتجارة الحرة والطاقة.

وأضاف «العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل شراكة وتعاون متبادل»، مردفا «سد النهضة قاسم مشترك في كافة لقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، ومصر تطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص الأنهار العابرة للحدود، ولابد أن يكون هناك اتفاق ملزم واضح بكافة البنود والحالات يشمل مراحل الملء والتشغيل بما يتفق مع مصلحة الدول وحياة الشعوب».

وأضاف «مصر لديها فقر مائي شديد جدا وفقا للمعايير الدولية، وليس لديها أي مشكلات مع التنمية للأشقاء في دول المنبع وإثيوبيا، لكن هناك حق أصيل قامت عليه حضارة وادي النيل منذ 7 آلاف عام».

وأوضح أن نشاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدأ صباح اليوم، بعقد 3 لقاءات تناول أحدها ملف الهيدروجين الأخضر، فضلا عن لقاء مع ملك بلجيكا، و لقاء مع رؤساء الشركات البلجيكية العاملة في مصر.

وحول استقبال الجالية المصرية للرئيس السيسي قال «شئ جميل وله مردود هائل، المصريون في كافة الدول على الموعد واحتشادهم مقدر ».