«ربنا يجمعني بيك».. ناهد السباعي تحيي ذكرى رحيل شقيقها

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حرصت الفنانة المصرية ناهد السباعي على إحياء ذكرى رحيل شقيقها الثامنة، معربة عن اشتياقها الشديد له، ومتمنية من الله أن يجمعها به.

دوت الخليج يرصد إحياء الفنانة ناهد السباعي لذكرى رحيل شقيقتها.

ناهد السباعي وشقيقها الراحل

نشرت السباعي عدة صور تجمعها بشقيقها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم بكلمات مؤثرة قائلة: "وحشتني قوي قوي قوي، فات ٨ سنين و حقيقي مش مصدقة نفس الوجع نفس و نفس الوحشة.. ربنا يجمعني بيك علي خير يا احلي و اطيب قلب في الدنيا".

وأضافت: "اللهم ارحمه برحمتك الواسعة.. يا الله اشتقت لأخي الميت يا رَبّي اللهم من كان طيباً هيناً ليناً فطيب ثراه وارزقه الراحة في مرقده، وكن رحيماً به يا أرحم الراحمين".

تطورات الحالة الصحية لناهد السباعي عقب إصابتها بفيروس كورونا

على الصعيد الآخر، كشفت الفنانة ناهد السباعي لـ"دوت الخليج" عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا قائلة: "الحمد لله اشعر بتحسن الان".

وتابعت ناهد السباعي: "انا بقيت كويسة حاليًا والان اشعر بتحسن كبير، منذ إصابتى بفيروس كوفيد-19".

وكانت ناهد السباعي حذرت كل من تعامل معها فى الفترة الأخيرة، وطلبت منه أخذ الاحتياطات.

قصة هروب ناهد السباعي من حفل زفافها

وروت السباعى قصتها مع الزواج وهروبها من حفل زفافها،خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: "قلت لماما أنا مش مرتاحة مش عاوزة أروح الفرح بكرة.. يلا نمشي مش عايزة الفرح".

واستطردت: "حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت أن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي، وكان عندي أمال، مكنتش فاهمة بس تيقنت من استحالة أن يتغير الشخص دون إرادته.. أنا مبطقش الرجالة أصلًا".