/679850/لجذب-المستثمرين-السعودية-تدرس-تخفيض-أيام-العمل-لـ-4 أيام-فقط

قام وزير الموارد البشرية السعودى أحمد الراجحى أن المملكة اقوم بدراسة تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة في الوقت الحالي، موضحا خلال مؤتمر صحفى أن الهدف من هذا النظام الجديد بشان العمل أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.

دوت الخليج

وياتي ذلك وفق ما ذكرته صحيفة البيان

وتابع وزير الموارد البشرية السعودى أن هذاالنظام الجيدد يتم دراسته الان والهدف من هذا النظام هو أن تكون السعودية جاذبة للمستثمرين، مضيفا انه كما يهمنا عدد تحديد ساعات وأيام العمل يهمنا أن يكون السوق جاذبًا للمستثمرين ويخلق وظائف.

لجذب المستثمرين.. السعودية تدرس تخفيض أيام العمل لـ 4 أيام فقط

واكمل الراجحي أننا حريصون على أن يكون النظام الجديد يكون جاذب للوظائف ولخلق الوظائف وبالتالي خلق فرص أكثر تساعد على توظيف أبنائنا، لافتا إلى ان عدد السعوديين في سوق العمل وصل لأكثر من مليون و 900 ألف سعودى شاب وشابة.