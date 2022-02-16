/679851/محمد-صلاح-يقود-تشكيل-ليفربول-أمام-إنتر-ميلان

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة انتر ميلان، في لقاء ذهاب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباارة انتر ميلان وليفربول في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب جوزيبي مايتزا بإيطاليا.

تشكيل ليفربول أمام انتر ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – هارفي إليوت

خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح

البدلاء: أندي كيهلير – جيمس ميلنر – نابي كيتا – بوبي فيرمينو – جو جوميز – جوردان هندرسون – أليكس أوكسليد تشامبرلين – تاكومي مينامينو – كوستاس تسيميكاس – لويس دياز – ديفوك أوريجي – جويل ماتيب.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وليفربول

تنقل قناة beIN Sports 1 HD Premium مباراة انتر ميلان وليفربول، في العاشرة مساء، بدوري الأبطال، والتي يتولى التعليق الصوتي الدولي التونسي عصام الشوالي.

وتنقل قنوات ليبيا الرياضية المباراة، والتي يمكن مشاهدتها على قمر النايل سات، بدون عمليات تشفير.

ليفربول نجح في حجز مقعده في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 18 نقطة، في حين تأهل إنتر ميلان لذات الدور بعد أن تواجد في المركز الثاني في ترتيب مجموعه برصيد 10 نقاط.

يمتلك محمد صلاح مهاجم ليفربول تاريخ طويل في الدوري الإيطالي، والذي يأتي في أبرز لاعبي مبارة اليوم في صفوف الفريقين، بعد مسيرة قوية مع فيورونتينا من ثم إلى روما، ليعود للدوري الإنجليزي عن طريق بوابة الريدز.

محمد صلاح أمام إنتر ميلان

خاض محمد صلاح مواجهات ضد انتر ميلان 5 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة وتسجيل 3 أهداف.

فيما في دوري أبطال أوروبا خاض محمد صلاح مواجهتين ضد انتر ميلان استطاع أن يحقق الفوز فيهم بتحقيق وسجل هدفين مقابل هدف في كل مباراة.

يدخل ليفربول لقاء اليوم بكامل صفوفة بدون غيابات، والتي يبحث فيها اليوم عن الفوز وليس التعادل فقط، أمام انتر ميلان، ليعود إلى لندن في لقاء الإياب بكل أريحية.