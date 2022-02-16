بالقوة الضارة إنتر ميلان يهاجم ليفربول بدوري الأبطال

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أعلن سيميون إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول الإنجليزي، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة انتر ميلان وليفربول في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب جوزيبي مايتزا بإيطاليا.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة ليفربول :

حراسة المرمى: سمير هندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفان دي فراي – أليساندرو باستوني – دينزيل دومفريز

الوسط: أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالانوجلو – إيفان بيريستش

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

القنوات الناقلة للمباراة والمعلق

تنقل قناة beIN Sports 1 HD Premium مباراة انتر ميلان وليفربول، في العاشرة مساء، بدوري الأبطال، والتي يتولى التعليق الصوتي الدولي التونسي عصام الشوالي.

وتنقل قنوات ليبيا الرياضية المباراة، والتي يمكن مشاهدتها على قمر النايل سات، بدون عمليات تشفير.

ليفربول نجح في حجز مقعده في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 18 نقطة، في حين تأهل إنتر ميلان لذات الدور بعد أن تواجد في المركز الثاني في ترتيب مجموعه برصيد 10 نقاط.

يمتلك محمد صلاح مهاجم ليفربول تاريخ طويل في الدوري الإيطالي، والذي يأتي في أبرز لاعبي مبارة اليوم في صفوف الفريقين، بعد مسيرة قوية مع فيورونتينا من ثم إلى روما، ليعود للدوري الإنجليزي عن طريق بوابة الريدز.

تاريخ محمد صلاح أمام إنتر ميلان

خاض محمد صلاح مواجهات ضد انتر ميلان 5 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة وتسجيل 3 أهداف.

فيما في دوري أبطال أوروبا خاض محمد صلاح مواجهتين ضد انتر ميلان استطاع أن يحقق الفوز فيهم بتحقيق وسجل هدفين مقابل هدف في كل مباراة.

يدخل ليفربول لقاء اليوم بكامل صفوفة بدون غيابات، والتي يبحث فيها اليوم عن الفوز وليس التعادل فقط، أمام انتر ميلان، ليعود إلى لندن في لقاء الإياب بكل أريحية.