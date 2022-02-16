/679854/شعبة-المخابز-الرغيف-ابو-شلن-سبب-في-كثير-من-المشاكل-وقرار-تحريكه-تأخر-30-سنة

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، ما تم الحديث بشان تحريك سعر رغيف العيش والذى تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، :” لا اعلم شيء عن هذه الامور نولكن الدولة لن تمس بحقوق المواطن محدود الدخل.

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ونوه انه سبق الحديث عن تحديث اسعار الرغيف، منوها ان الدولة تعمل على مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، مشيرا إلى الدولة تعيد ضياغة تكلفة الخبز ، لانه يوجد معاناة بسبب سعر الرغيف “ ابو شلن” حيث انه يعد مطمع للجمنيع، اتمنه لا يوجد سلعه سعرها شلن.

الدولة لن تقترب من محدودي الدخل

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه له عبر برنامج عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الالعالمية عزة مصطفىن موضحا أن الدولة لن تقترب من محدودي الدخل، ولكن يتم إعادة صياغة تسعيرة الخبز.

الرغيف او شلن سبب في كل المشكلات وقرار تحريكه تأخر 30 سنة

وعن معاناة اصحاب المخابز قال عطية حماد، أن جميع أصحاب المخابز يعانون من مشكلات كثيرة، بسبب أن سعر الرغيف غير موجودة “ شلن”، بالاضافة إلى ارتفاع مستلزمات المخابز .

واكمل عطيه حماد:” الرغيف او شلن سبب في كل المشكلات وقرار تحريكه تأخر 30 سنة”.