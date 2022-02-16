/679857/تعرف-على-موعد-حفل-بورتو-سعيد-لـ--حمادة-هلال

أعلن الفنان حمادة هلال عن إحياءه حفل بورتو سعيد، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 فبراير لعام 2022، والذي سيغني فيه باقة متنوعة من أغانيه بين القديم والحديث، ومن المتوقع أن تحظى هذه الحفلة بنجاح كبير.

دوت الخليج يرصد لكم إحياء الفنان حمادة هلال حفل بورتو سعيد يوم الجمعة الموافق 18 فبراير لهذا العام.

حماده هلال وحفل بورتو سعيد

نشر الفنان حمادة هلال صورة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق عليها معلن عن موعد حفل بورتو سعيد قائلًا: فى انتظاركم ان شاء الله يوم الجمعه القادمه 18/2/2022 ‏حفل بورتو سعيد.

حمادة هلال يؤجل حفل إحترامًا للمناسبات الدينية

وفي جانب آخر، نشر حمادة هلال مقطع فيديو عبر خاصية ستوري لحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وقال خلاله: "أنا برد على الناس اللي بتسأل.. احترامًا لكل المناسبات الدينية في العراق أنا عارف إن فيه مشكلة حصلت هناك بسبب حفلة بس أنا روحت قبل كده العراق من أيام بسيطة والأمور هادية وجميلة".

وتابع حمادة هلال: "أنا مش قلقان اروح، بالعكس أنا مبسوط إني هروح لشعب بحبه وانتظروني قريبا وبرد ع الناس وبقولهم كله خير وإحنا بنسلم أمورنا لله، كله على الله".

حمادة هلال ولفتات إنسانية

وعلى الصعيد الآخر، قد احتفل الفنان حمادة هلال مع الأيتام وذوي القدرات الخاصة، من خلال المبادرة التي أطلقتها الإعلامية بسنت سمعان باسم «لحظة بالعمر كله»، موضحا أن هذه المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة لفئات معينة من المجتمع والمغلوب علي أمرهم مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الخاصة، وهذه حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات الخاصة وتعمل هذه المبادرة علي تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم والمتمثلة في المشاركة الفعالة لحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع.

وأكد حمادة أن هذه المبادرة تساعدهم وتشاركهم أوقاتهم الخاصة وتوفر سبل الراحة والسعادة، خاصة أن هذه الفئات لا تحتاج فقط الأكل والشرب، لكنها تريد أن يقضون الوقت معهم ويتيحون فرصًا للترفيه والمرح التي تجلب لهم الشعور بالسعادة والإحساس بالفرحة، كما أن المبادرة من شأنها التأثير في فئات المجتمع المختلفة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية أيضًا.