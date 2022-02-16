«أرميا واكلميندس» موفدا البابا تواضروس فى جنازة الأنبا يوحنا قلتة

جدة - نرمين السيد - أوفد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أرميا الأسقف العام والمشرف على المركز الثقافى القبطى والأنبا اكلميندس الأسقف العام لحضور صلاة القداس الإلهى، والجناز لمثلت الرحمات، صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى الشرفى للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر.





وشارك فى صلاة القداس الإلهى غبطة البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفى للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكاردنيال الكنيسة الجامعة، والآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات من مختلف الإيبارشيات، وشمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادى.

وشارك أيضا المطران چورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، والأب بيو فرح، نيابة عن المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر والسودان، والمونسينيور أنطوان توفيق، نيابة عن المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور إستيفانو، نيابة عن المطران نيقولاس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، والدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، كما أناب عن الكنيسة الأسقفية الدكتور سامى فوزى فى الحضور، القس ميشيل ميلاد، والعميد يشوع نجيب، بالإضافة إلى الشيخ محمد أبواليزيد الأمير، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر الشريف.

وحرص بعض أعضاء مجلس الشيوخ على الحضور وهم المستشار منصف سليمان، والمستشار جميل حليم، والنائب السابق، ثروت بخيت، والدكتورة وفاء بنيامين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وألقى الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفى لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كلمة دارت حول "السيرة الطيبة للأنبا يوحنا قلته"، مؤكدا تفانيه فى خدمته طوال مدة حياته، كما قدم الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك الشكر والتقدير لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور، أو الاتصال الهاتفى، أو إرسال باقات الورد.

وعقب صلاة القداس، بدأت مراسم صلاة الجناز ووداع الحبر الجليل الأنبا يوحنا قلته، وأعقبها مراسم الدفن.