عاجل- النائب العام يأمر بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أمر المستشار النائب العام مكتبه الفنى وإدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر فى مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين.





وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعى شكاوى متداولة من المواطنين، عن تكرار حبس المتهمين فى قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرا تحليليا بما أسفرت عنه نتائج الرصد، وبعرضه على المستشار النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر فى مواقف المتهمين فيها، واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تكليف المستشار النائب العام إدارة التعاون الدولى إلى جانب المكتب الفنى بفحص تلك القضايا، قد جاء إعمالا لقراره السابق رقم 1744 لسنة 2021، باختصاص إدارة التعاون الدولى بالمتابعة والتوجيه للتصرف فى تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية، بما يكفل إنجازها. هذا. وسوف تعلن النيابة العامة عن نتائج الفحص فور انتهائه.. حفظ الله الوطن.

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