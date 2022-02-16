وزير الشباب والرياضة يطمئن على أجواء مباراة الأهلى والهلال وينهى مشكلة سفر الزمالك إلى أنجولا

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إجراء عدة اتصالات هاتفية مع السفير حسام عيسي، سفير مصر لدى السودان، والعامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس البعثة، والاتحادين المصرى والإفريقي لكرة القدم للاطمئنان على كافة الأجواء والمتطلبات الخاصة ببعثة الأهلى المتواجدة الآن بالسودان، وكذلك التنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بإقامة المباراة المرتقبة للنادى الأهلى مع فريق الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ووجه الدكتور أشرف صبحى خلال اتصالاته الهاتفية الشكر البالغ والتقدير لجميع المسئولين بدولة السودان الشقيقة، وحرصهم على تأمين بعثة النادى الأهلى وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالبعثة.
على الجانب الآخر أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة نادى الزمالك إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا السبت المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأجري وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفياً بوزير الطيران المدنى لإنهاء مشكلة سفر بعثة الزمالك إلى أنجولا، وذلك بسبب الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالطائرة الخاصة التي أقلت البعثة.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على حل كافة المشكلات التي تعتري مشاركة جميع الأندية المصرية في المنافسات القارية والعالمية سواء فيما يتعلق بالسفر أو تأمين بعثاتهم خارج مصر لتهيئة الأجواء أمام لاعبينا لتحقيق البطولات والإنجازات التي تسعد جماهير الرياضة المصرية.
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