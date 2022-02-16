/679864/محمد-الشوادفى-لقاءات-الرئيس-السيسى-فى-القمة-الاوروبية---الأفريقية-تدعم-الاقتصاد-والسياسة-المصرية

قال محمد الشوادفى، استاذ التمويل والاستثمار، ان اللقاءات التى تجرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وبين الدول الاخرى فى اطار جولة وزيارة الرئيس لبروكسل للمشاركة فى القمة الأوربية الافريقية تأتى فى سبيل دعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا على ان حركة الرئيس هى دائما لدعم الاقتصاد المصرى والسياسة المصرية .

دوت الخليج

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات البلجيكية:

وأكد محمد الشوادفى ، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج غرفة الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، على ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات البلجيكية فى عدة مجالات يؤكد على ضرورة التعاون مع الدول الأخرى وان الاتحاد الاوروبى هو شريك استراتيجى للمصر ، مشيرا الى ان هذا اللقاء تضمن مناقشات حول العديد من المواضيع والقضايا ومن أهمها الطاقة والبترول.

جهود الدولة المصرية ونشاطها فى مجال الطاقة:

واشاد بجهود الدولة المصرية ونشاطها فى مجال الطاقة، وبالتالى الدولة المصرية اصبحت أحد المداخل الاستيراتيجية الاقليمية لامداد اوروبا بالطاقة، مشيرا الى ان الدولة المصرية على المستوى المحلى تهدف الى زيادة الطاقة فى اطار الطاقة الخضراء ، مؤكدا على ان الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة منذ 5 سنوات لتطويرالطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء.

واضاف محمد الشوادفى ان جميع لقاءات الرئيس تخدم الاقتصاد المصرى من حيث توجه وتدعم الاقتصاد من خلال دعم الطاقة وتدعمه فى مجال الرؤية المستقيلية للطاقة الجديدة والمتجددة وان تصبح مصر مركزا للطاقة، بالاضافة الى ان تلك اللقاءات تخدم الدولة المصرية فى ضوء القاعدة الاقليمية لامداد الدول الاخرى من خلال الغاز أوغيره من الطاقة.

مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الأوروبية-الأفريقية

جدير بالذكر ان الرئيس السيسي كان قد وصل أمس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لـ"قمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتى تاتى تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، وتم انعقاد اول دورة لهذه القمة فى القاهرة عام 2000. وتضمن زيارة الرئيس العديد من اللقاءات ومن ضمنها لقاءه مع الرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات البلجيكية . وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول "متابعة التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة".