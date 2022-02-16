/679860/فيوتشر-يحقق-الفوز-بثنائية-نظيفة-على-البنك-الأهلي-بالدوري-الممتاز

انتهت أحداث مباراة فيوتشر والبنك الأهلي، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء فيوتشر بهدف المباراة الأول، عن طريق ناصر ماهر من خلال هجمة مرتده منظمة، ينهيها ماهر بتسديدة مفاجأه أقصى يسارك حارس البنك الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ضرب محمد فاروق بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة بينية من ناصر ماهر بإتجاه محمد فاروق المنطلق داخل منطقة الجزاء استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

حاول البنك الأهلي العودة في نتيجة المباراة، ولكن الإستحواذ من قبل فيوتشر والضغط كان كبير على البنك، ليستسلموا في النهاية أمام فيوتشر.

موقف الفريقين في ترتيب جدول ترتيب الدوري

بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده للنقطة 12 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 11، ليحتل بهما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح فيوتشر في ضم التونسي مروان الصحراوي لاعب الإسماعيلي السابق، والمدافع سليمان خالد بالإضافة إلى استعارة عبد الرحمن مانو من النادي الأهلي.

ليحسم فيوتشر صفقاته خلال الميركاتو الشتوي بضم 3 لاعبين.

نتيجة مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وقدم فيوتشر شوط أول قوي وحاول لاعبوه كثيراً من خلال هجمات خطيره، وأفتتح طارق طه الأهداف لفيوتشر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

فيوتشر ضد الاتحاد السكندري

وفي شوط المباراة الثاني حاول الاتحاد السكندري أن يتعادل، مع فيوتشر من خلال هجمات عديدة حتى نجحوا في إحراز هدفين في أخر اللقاء بالدقيقتين 87 و90 عن طريق كريستوفاو مابولولو، ليعطي للفريق السكندري فوز غالي وهام.

وبتلك النتيجة يتأهل فيوتشر من المجموعة كمركز أول برصيد 12 نقطة، وخلفه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، في إنتظار مباريات غزل المحلة وإنبي غداً، في حالة تعثرهم سيتأهل الاتحاد كأحسن مركز ثاني.