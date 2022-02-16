/679861/بحوزتها-ساطور-العثور-على-جثة-مصري-عليها-اثار-ضرب-بالكويت
شهدت دولة الكويت حادث مأساوي صعب، حيث قامت الأجهزة الأمنية هناك بالعثور على جثة قتيل مصري، بها آثار ضرب في ساحة ترابية بمحافظة حولي، والتي يشارغلى انه يسكنها عدة جاليات عربية وتعد أكبر المحافظات كثافة سكانية.
دوت الخليج
الجثة تم العثور عليها بجانبها ساطور وملقاة على الأرض بمكان قريب من مكان غرفته، وذلك على حسب ما ذكرته صحيفة الري من تصريحات حيث تم العثور رجال الأمن والمباحث عند انتقالهم إلى غرفة القتيل على آثار دماء.
بحوزتها ساطور.. العثور على جثة مصرية عليها اثار ضرب بالكويت
وأفاد اللواء المتقاعد حمد السريع، بانه تم العثور على جثة وافد بساحة ترابية في منطقة النقرة وداخل يده الة حاده وبها إصابة بسيطة بمقدمة الرأس، مشيرا إلى وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
وفور العثور على جثة القتيل بعدة ساعات، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا رسميا، نشرته على تويتر أكدت فيه ضبط المشتبه بهم في قتل المواطن المصري، دون الإشارة إلى عددهم، أو لاسم القتيل.
ضبط المشتبه في جريمة القتل
البيان ذكر أن الامن الجنائي تمكن من ضبط المشتبه في جريمة القتل، بمنطقة السالمية بمحافظة حولي، حيث افادت التحريات انه تمت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات القضية.
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