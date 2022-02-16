عمر كمال يستنكر قرار إيقافه: «ازاي يتهموا عضو عندهم في النقابة بالسُكر»

/679863/عمر-كمال-يستنكر-قرار-إيقافه-ازاي-يتهموا-عضو-عندهم-في-النقابة-بالسكر

علق مطرب المهرجان عمر كمال على الاتهامات التي وُجهت له بشأن إسائته للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تحت تأثير الكحول، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقافه عن الغناء.

دوت الخليج يرصد رد مطرب المهرجانات عمر كمال على اتهام النقابة بإسائته للفنان هاني شاكر.

عمر كمال يستنكر قرار وقفه عن الغناء

وقال عمر كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاعلكم» المذاع عبر فضائيةالعربية: "واحد لسه صاحي من النوم هتكلم ازاي.. هيكون لساني تقيل ومش هكون في المود، وبعدين ازاي يتهموا عضو عندهم بالسُكر".

بيان المهن الموسيقية حول أزمة عمر كمال

هذا وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا بشأن أزمو مطرب المهرجانات عمر كمال مع الفنان هاني شاكر

وجاء في البيان : "عمر كمال يكذب ويتجمل، حذف عمر كمال الفيديو الذى احتوى على ألفاظ و أهان فيه الرموز، لا يعفيه من المسؤوليه لأنه أقدم على الفعل وعندما لم يأتي الحذف بثمارًا إيجابيه معه، قرر توجيه الرأى إلى أن الخطأ الوحيد فى الفيديو ذكر اسم الفنان هانى شاكر دون كتابة أستاذ".

وأضاف: "وهذه محاولات مغايره للحقيقه ومحاوله فاشله لتبرأه نفسه وتضليل الرأى العام بأستخدم وسائل التواصل الاجتماعى، واخيرا أعاد تسريب الفيديو على السوشيال ميديا بعد عمل مونتاج واستقطع منه الألفاظ وعبارات اهانه الرموز الفنيه الكبير فى محاولة أخرى لتضليل الرأى العام".

موقف صارم من المهن الموسيقية تجاه عمر كمال

وأوضح طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية أن النقابه اتخذت الإجراء القانونى تجاه عمر كمال بالإيقاف والتحويل للتحقيق بتهمة استخدام الألفاظ وإهانة الرموز الفنية الكبيرة فى فيديو لايف تم نشره على حسابه الشخصى على التواصل الاجتماعى.