كارول سماحة تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية «صور»

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انطلق منذ قليل، حفل النجمة اللبنانية كارول سماحة بمناسبة عيد الحب، بدار الأوبرا المصرية، ويصاحبها فيه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

دوت الخليج يرصد تألق الفنانة اللبنانية كارول سماحة بحفلها في عيد الحب.

كارول سماحة تهدي زوجها بوكيه ورد

وأهدت كارول سماحة بوكيه ورد أحمر لزوجها ولمصر أثناء وجودها على المسرح، ومن المقرر أن تقدم سماحة باقة من أروع أغانيها المميزة.

من جانبه، روجت كارول سماحة لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «فوضى» من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

أغنية فوضى لكارول سماحة

أغنية «فوضى» من كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف، ومن المُقرر طرحها قريبا خلال الأيام القادمة.

وشاركت كارول سماحة في مبادرة «اتكلم عربي»، وظهرت كارول سماحة، في فيديو برفقة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، هذا إلى جانب دمج أغنيتها «اتكلم عربي» للمبادرة لتماشيها مع أحداث الفيديو، وكانت ترتدي بدلة ذات لون لبني، وقميص أبيض وعلقت عليه، قائلة: «مشاركتي في ندوة اتكلم عربي في إكسبو دبي 2020 لدعم اللغة العربية، في اليوم العالمي للغة العربية، برعاية رئاسة الجمهورية المصرية، ومعالي وزيرة الهجرة نبيلة مكرم».

كلمات أغنية اتكلم لكارول سماحة

وطرحت سماحة مؤخرًا أغنية «اتكلم» وتقول كلماتها: "الكلام مش الحروف دا عيون مليانة شوف لغة بلادك ... يعني ذاتك تحررك من اي خوف اتعلم واتكلم عربي هنا اهلك حضنك وامانك فاتحين احضانهم بالعربي.. ف بلاد تانية جميلة أكيد إتربيت وكبرت هناك لكن الشمعة اللي حتقيد وحتفضل ف الشدة معاك ناسك اللي يخافوا عليك ويحاربوا الأهوال علشانك.. الجسر اللي مابينا الكلمة والكلمة دي الدفا والنور تعرف لغتي وتكلمني تلغي المسافات والسور لما تشوف النيل بعينيك الفرحة تلون احزانك"