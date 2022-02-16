/679867/أول-تعليق-من-حلمي-عبد-الباقي-حول-أزمته-مع-حمو-بيكا-تفاصيل

بعد إثارة الجدل حول تقديم الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية بلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، وكان ذلك بدون تفاصيل حول هذا الموضوع، خرج حلمي عبد الباقي عن صمته، وأعلن عن أسباب تقديم بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق عضو نقابة المهن الموسيقية حول تقديمه بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.

حمو بيكا ليس هو المقصود

صرح الفنان حلمي عبدالباقي في التلفزيون، مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 فبراير لعام 2022، أن الهدف من تقديم بلاغ للنائب العام ليس حبس حمو بيكا، ولكن معرفة الحقيقة، ومن يحصل على أموال من حمو بيكا.

وأردف عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية حلمي عبد الباقي، قائلًا: أولادي سألوني هل يا بابا بتقبضوا داخل النقابة كما قال حمو بيكا.

حمو بيكا يهاجم نقابة المهن الموسيقية

وأستكمل حلمي عبد الباقي كلامه، قائلًا: أن الفنان أو الشخصية العامة قدوة، وحمو بيكا قال في أحد بعض البرامج التليفزيونية، وهاجم نقابة المهن الموسيقية، وعلى حد زعمه فقد ذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ورفض تحديد اسمه في كلامه، وكمان اتهمه بالرشوة وقبول أوراق مزورة ومخالفة للقانون لمصالح شخصية تخص ذلك العضو.

وتابع حلمي عضو نقابة المهن الموسيقية، قائلًا: كما زعم أنه يدفع مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة نظير إستخراج التصاريح لحفلاته، وكان لا يستلم سوى إيصال بمبلغ 2000 جنيه، كما اتهم لجنة استماع النقابة أنها "مش ماشية بما يرضى الله"، وقال في ذلك الوقت إن هذه التصريحات الهدف منها الإساءة لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية كافة.

الجمهور يتنمر على حمو بيكا

وفي سياق آخر، قد تعرض حمو بيكا للتنمر بسبب "كرشه" الكبير، وقد رد على المتنمرين عليه في البث المباشر، قائلًا: "المرض اللي أنا فيه اللي معاه بينجى منه واللي مش معاه مبينجاش منه، هو أنت طلعت اتنمرت عليا عشان ايه عشان كرشي؟ ربنا ما يكتبها عليك يا عم، اللي جاي أحسن بإذن الله وطول ما أنتوا في ضهري أنا مكمل المشوار.. واللي قال ربنا ياخده يا عم أنا ربنا لما ياخدني هستريح والله أحسن ما أعيش مش عارف أخد حقي".