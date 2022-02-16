عاجل- بيت الزكاة بالأزهر يصدر بيانا بشأن صرف ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - أصدر بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، بيانا حول ما تم تداوله حول موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على صرف 1000 جنيه للفئات التى ليس لها دخل والعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة.





وأوضح بيت الزكاة فى بيان له، الأربعاء، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة. وحذر بيت الزكاة والصدقات، من التعامل مع مثل هذه البيانات المضللة، وعدم إعطاء البيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشورات.

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