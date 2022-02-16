/679869/أتليتيكو-مدريد-يواصل-نزيف-النقاط-أمام-ليفانتي-بالدوري-الإسباني

انتهت أحداث مباراة أتليتيكو مدريد، وليفانتي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل جونزالو ميليرو، هدف المباراة الوحيد والفوز في اللقاء، في الدقيقة الرابعة والخمسون، بعد اعتمادر فريقه ليفانتي على الهجمات المرتده في اللقاء، على حامل اللقاب أتليتيكو مدريد.

تجمد رصيد أتليتيكو مدريد حامل اللقب عند 39 نقطة، ليظل في المرتبة الخامسة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة صاحب المركز الرابع، بينما ليفانتي والذي حقق أول انتصار له مُنذ 4 جولات أصبح رصيده 14 نقطة في المرتبة العشرون والأخير.

برشلونة يقسو على أتليتيكو برباعية

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، لصالح الفريق الكتلوني، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح يانيك كاراسكو سجل التهديف في المباارة لصالح أتليتيكو مدريد، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية أرضية من لويس سواريز من الطرف الأيمن قابلها البلجيكي كاراسكو بتسديدة رائعة داخل الشباك.

برشلونة تضرب برباعية

وسجل برشلونة هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، عن طريق جوردي ألبا، من خلال كرة مقوسة من البرازيلي دانيال ألفيش من يمين منطقة الجزاء قابلها ألبا بتسديدة على الطائر بشكل رائع لتسكن داخل الشباك.

وجاء مارتن جافي بالهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الحادية والعشرين، وأكد رونالد أروخو بالثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة والأربعون.

قلص لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة السابق وأتليتيكو الحالي، في الدقيقة الثامنة والخمسون، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح أتليتكو مدريد ارتى لها خيمينز الذي سدد الكرة لكها وصلت إلى سواريز ليسدد الكرة برأسية رائعة من داخل منطقة الستة يادرة داخل الشباك.

دانيل ألفيش يعود للأزمات مع برشلونة

واختتم البرازيلي دانيل ألفيش لفريق برشلونة والرابعة لهم، في الدقيقة التاسعة والأربعون من خلال ضغط مبكر من لاعبي برشلونة ليرسل ألبا كرة عرضية أرضية مرت من أمام فيران توريس لتصل إلى ألفيش المتمركز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى أتليتكو مدريد.

تلقي دانيل ألفيش بطاقة حمراء مباشرة، في المباراة بعد تعديه على كاراسكو لاعب أتليتيكو مدريد في المباراة، بعيد عن الكرة، ليعود حكم اللقاء لتقنية الفار ويعطيه بطاقة حمراء.