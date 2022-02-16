وصول بعثة الزمالك لمدينة لوندا بأنجولا استعداداً لمواجهة سجرادا

/679873/وصول-بعثة-الزمالك-لمدينة-لوندا-بأنجولا-استعدادا-لمواجهة-سجرادا

وصلت منذ قليل بعثة الزمالك، إلى العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت بعثة الزمالك غادرت عصر اليوم من مطار برج العرب متجهة إلى أنجولا ، ويستعد الفارس الأبيض لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول البعثة إلى العاصمة الأنجولية لواندا خضع جميع أفرادها لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية قبل التوجه لمقر إقامة الفريق.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

قائمة الزمالك لمواجهة سجرادا الأنجولي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

انتهت أحداث مباارة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.