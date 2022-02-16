أحد متابعي عمر كمال يُشكل كلمة السر في قرار إيقافه

/679877/أحد-متابعي-عمر-كمال-يشكل-كلمة-السر-في-قرار-إيقافه

كشف مطرب المهرجانات، الفنان عمر كمال عن السر وراء تعليقه «هاني شاكر ميقدرش يمرجحني»، الذي تسبب في إيقافه عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، نتيجة إسائته للفنان هاني شاكر.

دوت الخليج يرصد تعليق مطرب المهرجانات عمر كمال على قرار إيقافه عن الغناء بمصر.

عمر كمال يدافع عن نفسه بعد إيقافه

قال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد: "بعض القنوات نشرت أخبار مزيفة عن حفلاتي في الولايات المتحدة، فخرجت ودافعت عن نفسي في فيديو".

وتابع: "أحد الأشخاص عندي قالي هاني شاكر هيمرجحك، رديت قولتله لا يمرجح اللي زيك، عشان أنا ماشي صح.. ففوجئت بقرار الإيقاف ومش عارف ليه".

واستطرد قائلًا: "أرسلت لهاني شاكر اعتذارًا، عشان غضب عني مقولتش كلمة أستاذ قبل اسمه في التعليق علي الشخص اللي تطاول عليا".

عمر كمال يعترض على قرار إيقافه

واختتم حديثه مستعجبًا: "أنا اتوقفت ليه.. ملتزم بقرار النقابة وأعمل بفرقة، هروح النقابة بعد عودتي لمصر".