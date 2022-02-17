عاجل- تقلبات جوية وصقيع وسيول.. طقس الأسبوع بدرجات الحرارة

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جدة - نرمين السيد - ويسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على لشمال الصعيد ووسط سيناء.
الخميس 17 فبراير
تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
الجمعة 18 فبراير
تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.
ويتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد خفيفة إلى الوجه البحرى على فترات متقطعة.
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
السبت 19 فبراير
يتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
الأحد 20 فبراير
يتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الإثنين 21 فبراير
يتوقع استقرار الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد.
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