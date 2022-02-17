إنتر ميلان ضد ليفربول... محمد صلاح يعزز تقدم فريقه بهدف ثاني في الدقيقة 83 من المباراة

نجح محمد صلاح لاعب نادي ليفربول في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك انتر ميلان خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022

كان فيرمينو قد سجل الهف الأول في الدقيقة 75 من المباراة برأسية رائعة تلقاها من ركنية وحولها بقوة في مرمى نادي انتر ميلان مباشرة.

وتأهل نادي ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات من أصل 6.

في المقابل حجز نادي إنتر ميلان مقعداً في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن جاء في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بواقع 3 فوز تعادل وحيد وهزيمتين.

انتر ميلان ضد ليفربول

ويملك ليفربول الرصيد الأكبر في تاريخ مواجهات انتر ميلان في البطولات الأوروبية، حيث نجح الريدز في تحقيق الانتصار على نظيره الإيطالي ثلاث مرات، بينما اكتفى انتر ميلان بفوز وحيد فقط، بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومثلهما بكأس الاتحاد الأوروبي، ونجحت كتيبة يورجن كلوب في تسجيل 6 أهداف، بينما يملك الانتر 4 أهداف فقط.

ونجح الريدز في الفوز على الإنتر في المواجهة الأولى التي جمعت بينهما يوم 4 مايو عام 1965، بينما انتصر الفريق الإيطالى في الإياب بثلاثية دون مقابل ضمن منافسات كأس أوروبا في ذلك الوقت.

وتكررت مواجهة ليفربول وإنتر ميلان مجددا في دوري أبطال أوروبا عام 2008، حيث حقق الفريق الإنجليزى الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0، و1-0 في الإياب.انتر ميلان ضد ليفربول

وعلى مستوى الأندية الإيطالية، يملك ليفربول أيضا الأفضلية أيضاً حيث خاض 35 مباراة ضد فرق "ميلان، إنتر، روما، يوفنتوس، أتالانتا، فيورنتينا، جنوى ونابولي"، ونجح في الانتصار 16 مرة، بينما اكتفى أندية الكالتشيو بالفوز في 15 مواجهة، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.انتر ميلان ضد ليفربول

ويعول ليفربول على عودة قوته الضاربة الى صفوف الفريق بعد غياب دام بسبب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وهم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، بالإضافة التي تألق نجمه دييجو جوتا الذي استطاع أن يقود الريدز لعدد من الانتصارات في البريميرليج خلال الفترة الماضية.

ويأتي التشكيل المتوقع للانتر ميلان ضد ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهان أوجلو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو - إيفان بيريشيتش.

ويدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – كوناتي – أرنولد.

خط الوسط: هارفي إليوت – فابينيو – تياجو ألكانترا.

خط الهجوم: ماني – جوتا – صلاح.