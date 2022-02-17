/679875/رئيس-اتصالات-النواب-البرلمان-يدعم منظومة-التحول-الرقمي-في-مصر

تحدث النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن منظومة التحول الرقمي، موضحا انه يتم تطبيقها في مصر بشكل كبير، ويقع على دورنا في البرلمان أن نتتواكب تشريعيا مع تطبيق هذه المنظومة.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في بيحدث في مصر" تقديم الاعلامي شريف عامر المذاع علي قناة "أم بي سي مصر "، موضحا ان اللجنة البرلمانية ناقشت داخل المجلس قانون تقنية المعلومات " مكافحة الجريمة الإلكترونية " وقانون حماية البيانات الشخصية ننتظر فيه اللائحة التنفيذية، لافتا إلى دعم منظومة التحول الرقمي في مصر.

رئيس اتصالات النواب: البرلمان يدعم منظومة التحول الرقمي في مصر

وتابيع رئيس اتصالات النواب أن قانون المعاملات الإلكترونية من أهم قوانيين تنظيم السوشيال ميديا من حيث الإعلانات ومن حيث حماية المواطنين من النصب الإلكتروني، مؤكدا أن هدف مشروع القانون هو مواجهة الإعلانات الوهمية والنصب علي السوشيال ميديا.

ونوه النائب احمد بدوي : أن أغلب عمليات النصب تتم علي تطبيق "الفيسبوك"، مشيرا إلى ان هناك حالات تعرضت للنصب علي السوشيال ميديا والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع القومي لتنظيم الاتصالات تراقب هذا الأمر.