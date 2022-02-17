نشرة أخبار الفن: هجوم شرس على داليا إبراهيم في أحدث ظهور لها بالحجاب.. ردود قوية من عمر كمال على قرار إيقافه.. وهكذا أحيت ناهد السباعي ذكرى رحيل شقيقها

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شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

عمر كمال يستنكر قرار إيقافه: «ازاي يتهموا عضو عندهم في النقابة بالسُكر»

علق مطرب المهرجان عمر كمال على الاتهامات التي وُجهت له بشأن إسائته للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تحت تأثير الكحول، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقافه عن الغناء.

وقال عمر كمال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاعلكم» المذاع عبر فضائيةالعربية: "واحد لسه صاحي من النوم هتكلم ازاي.. هيكون لساني تقيل ومش هكون في المود، وبعدين ازاي يتهموا عضو عندهم بالسُكر".

قال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد: "بعض القنوات نشرت أخبار مزيفة عن حفلاتي في الولايات المتحدة، فخرجت ودافعت عن نفسي في فيديو".

وتابع: "أحد الأشخاص عندي قالي هاني شاكر هيمرجحك، رديت قولتله لا يمرجح اللي زيك، عشان أنا ماشي صح.. ففوجئت بقرار الإيقاف ومش عارف ليه".

واستطرد قائلًا: "أرسلت لهاني شاكر اعتذارًا، عشان غضب عني مقولتش كلمة أستاذ قبل اسمه في التعليق علي الشخص اللي تطاول عليا".

واختتم حديثه مستعجبًا: "أنا اتوقفت ليه.. ملتزم بقرار النقابة وأعمل بفرقة".

هجوم شرس على داليا إبراهيم في أحدث ظهور لها بالحجاب

تعرضت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم لحملة هجوم وسخرية من قبل الجمهور في أحدث ظهور لها بالحجاب، محدثة ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت داليا إبراهيم بحجاب ليس شرعي في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت تيربون، كشف عن جزء من شعرها ورقبتها، وهو ما أثار غضب واستفزاز الجمهور.

فأخذوا يعلقون باستعجاب: "فين الحجاب!"، وكتبت الأخيرة ساخرة: «حجاب تحفة».

وهاجمها الآخير:" هي كده محجبه.. والله حرام عليكم الفتنه الى بتعمولوها بين بناتنا وفيلم كلمنى شكرا ده وصمه عار فى تاريخها الفنى بعد الليل واخرة والست اصيله".

«ربنا يجمعني بيك».. ناهد السباعي تحيي ذكرى رحيل شقيقها

حرصت الفنانة المصرية ناهد السباعي على إحياء ذكرى رحيل شقيقها الثامنة، معربة عن اشتياقها الشديد له، ومتمنية من الله أن يجمعها به.

نشرت السباعي عدة صور تجمعها بشقيقها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم بكلمات مؤثرة قائلة: "وحشتني قوي قوي قوي، فات ٨ سنين و حقيقي مش مصدقة نفس الوجع نفس و نفس الوحشة.. ربنا يجمعني بيك علي خير يا احلي و اطيب قلب في الدنيا".

وأضافت: "اللهم ارحمه برحمتك الواسعة.. يا الله اشتقت لأخي الميت يا رَبّي اللهم من كان طيباً هيناً ليناً فطيب ثراه وارزقه الراحة في مرقده، وكن رحيماً به يا أرحم الراحمين"