/679881/مكنتش-في-المود-ردود-نارية-من-عمر-كمال-على-إسائته-لـ-هاني-شاكر

أُثيرت حالة من الجدل حول عمر كمال خلال هذه الفترة، وذلك بعد أزمة الحفلة التي أحياها في واشنطن بأمريكا، بعد إنتشار فيديوهات وسماها رواد التواصل الإجتماعي بـ “خناقة شوارع”، وإستكمالًا لسلسلة إثارة الجدل بسبب فيديو لايف ظهر فيه عمر كمال عبر صفحته الرسمية، وأساء من خلاله للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ليقوم بإصدر قرار بوقفه عن الغناء وإحالته للتحقيق.

دوت الخليج يرصد لكم دفاع عمر كمال عن نفسه ضد التُهم المنسوبة إليه من خلال تصريحات له على قناة العربية وذلك خلال السطور القادمة.

اتهامات موجهه لعمر كمال

كما اتهم مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية عمر كمال بالسُكر، مشيرًا إلى أن الحالة التي ظهر عليها لم تكن طبيعية أثناء اللايف وأنه كان تحت تأثير الكحوليات بسبب طريقة كلامه الغريبة.

وحاول المطرب عمر كمال الدفاع عن نفسه، وأكد أنه لم يخطأ بحق نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال في تصريحات له في مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاعلكم” الذي يعرض عبر قناة العربية، إنه لم يكن في حالة سُكر بينما كان مستيقظًا للتو من نومه وقام بعمل هذا اللايف مباشرة.

تصريحات عمر كمال عبر قناة العربية

وصرح عمر كمال العديد من التصريحات عبر قناة العربية، وقال فيها:” لو هاني شاكر زعلان مني عشان ذكرت اسمه من غير أستاذ وعاوز يختصمني إيه علاقة النقابة؟”.

وأستكمل عمر كمال كلامه مقائلًا:”إزاي النقابة يتهموا عضو عندهم بالسُكر؟”.

وأضاف قائلًا:”وقت تسجيل الفيديو كنت صاحي من النوم ولساني تقيل ومش في المود ليه يقولوا أني سكران، وإيه علاقة شغلي وأكل عيشي بأني طلعت لايف وقلت لواحد هاني شاكر هيمرجحك؟”.

نقابة المهن الموسيقية تحذر عمر كمال

هذا وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا بشأن أزمة مطرب المهرجانات عمر كمال مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وكانت بنود البيان الرسمي كالآتي : "عمر كمال يكذب ويتجمل، حذف عمر كمال الفيديو الذى احتوى على ألفاظ و أهان فيه الرموز، لا يعفيه من المسؤوليه لأنه أقدم على الفعل وعندما لم يأتي الحذف بثمارًا إيجابيه معه، قرر توجيه الرأى إلى أن الخطأ الوحيد فى الفيديو ذكر اسم الفنان هانى شاكر دون كتابة أستاذ". وأستكمل البيان: "وهذه محاولات مغايره للحقيقه ومحاوله فاشله لتبرأه نفسه وتضليل الرأى العام بأستخدم وسائل التواصل الاجتماعى، واخيرا أعاد تسريب الفيديو على السوشيال ميديا بعد عمل مونتاج واستقطع منه الألفاظ وعبارات اهانه الرموز الفنيه الكبير فى محاولة أخرى لتضليل الرأى العام".