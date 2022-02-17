متحدث الرئاسة: العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى تقوم على التعاون والاحترام

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الأوروبية الإفريقية تعقد دورتها السادسة حاليا، مشيرا إلى أن أول قمة انطلقت فى القاهرة عام 2000، وهناك تحول كبير فى جدول الأعمال للقمة الحالية.





وقال السفير بسام راضى ـ فى تصريح لقناة "صدى البلد" الفضائية على هامش القمة الأوروبية - الإفريقية المقامة فى العاصمة البلجيكية بروكسل ـ إن المحاور الرئيسية للقمه تناقش تغيير المناخ واستخدامات الهيدروجين الأخضر والتنمية وريادة الأعمال والتجارة الحرة بين الدول الإفريقية وتطوير آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى علاقة متشعبة، قائمة على التعاون المتبادل والاحترام وهناك اتفاقية شراكة بشكل مؤسسى مع الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن نشاط الرئيس السيسى بدأ صباح اليوم، بعقد 3 لقاءات تناول أحدها ملف الهيدروجين الأخضر، فضلا عن لقاء مع ملك بلجيكا، ولقاء آخر مع رؤساء الشركات البلجيكية العاملة فى مصر.

وحول استقبال الجالية المصرية للرئيس السيسى قال السفير بسام راضى، "شيء جميل وله مردود هائل، المصريون فى كافة الدول على الموعد واحتشادهم مقدر"، مشيرا إلى أن أزمة سد النهضة هى القاسم المشترك والأعظم فى كافة مقابلات الرئيس السيسى ذات المستوى الثنائى مع الدول وزعمائها أو المستوى متعدد الأطراف.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الموقف المصرى انعكس على البيان الصادر عن مجلس الأمن ومصر تطالب بتطبيق مبادئ القانون الدولى الخاص بالأنهار العابرة للحدود والمشترك فيها أكثر من دولة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم واضح بكل البنود والحالات يشمل مراحل الملء والتشغيل بما يتفق مع مصلحة الدول وحياة الشعوب.

وأضاف أن "مصر لديها فقر مائى شديد وفقا للمعايير الدولية وليس لديها أى مشكلات مع التنمية للأشقاء فى دول المنبع وإثيوبيا، ولكن هناك حق أصيل قامت عليه حضارة وادى النيل منذ 7 آلاف عام".