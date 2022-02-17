جدة - نرمين السيد - وأضاف الأزهرى، خلال حوار له فى برنامج "مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن قضية حق الكد والسعاية، هى رؤية شرعية مهمة، بدأت فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب، استنادا إلى حجج واستنباط فكرى عميق، إنه للمرأة الحق إذا كانت قد تشاركت مع الزوج فى تكوين الأموال التى توفى عنها الزوج، فإن للمرأة الحق فى نصف التركة قبل أن تقسم، مهما كانت نسبة المشاركة.
وتابع: أنه فى حالة الانفصال أيضا يكون لها نصف الثروة، وتلك الفتوى شديدة التميز، وتمثل ضمان وحماية مادية واقتصادية واجتماعية للمرأة، وتمثل دعم للمرأة فى كل أحوال الأزمات المتمثلة فى وفاة الزوج أو الانفصال، بدلا من أن تعانى السيدة فى حالة موت الزوج أو الانفصال عنه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مطالبة شيخ الأزهر بعودته.. أسامة الأزهرى يشرح حق الكد والسعاية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.