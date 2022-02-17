بعد مطالبة شيخ الأزهر بعودته.. أسامة الأزهرى يشرح حق الكد والسعاية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأزهرى، خلال حوار له فى برنامج "مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن قضية حق الكد والسعاية، هى رؤية شرعية مهمة، بدأت فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب، استنادا إلى حجج واستنباط فكرى عميق، إنه للمرأة الحق إذا كانت قد تشاركت مع الزوج فى تكوين الأموال التى توفى عنها الزوج، فإن للمرأة الحق فى نصف التركة قبل أن تقسم، مهما كانت نسبة المشاركة.

وتابع: أنه فى حالة الانفصال أيضا يكون لها نصف الثروة، وتلك الفتوى شديدة التميز، وتمثل ضمان وحماية مادية واقتصادية واجتماعية للمرأة، وتمثل دعم للمرأة فى كل أحوال الأزمات المتمثلة فى وفاة الزوج أو الانفصال، بدلا من أن تعانى السيدة فى حالة موت الزوج أو الانفصال عنه.