/679884/القائم-باعمال-وزير-الصحه-ينهي-تكليف-وكيل-صحه-القاهره-مستند

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، قرار بتعيين الدكتور محمود محمد صلاح الدين الشناوي، القائم بأعمال مدير الغرفة المركزية لمشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة والمنسق العام للمشروع، لمدة عام، وياتي هذا الامر بعد ان تم اصدار قرار بعزل الدكتور كريم سلام، كوكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة لشؤون الطب العلاجي.

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