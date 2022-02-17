الأوقاف: توزيع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة ثالثة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن ذلك يعتبر دفعة ثالثة على المحافظات الآتية: (البحيرة – مطروح – الفيوم – بور سعيد – الجيزة – البحر الأحمر – كفر الشيخ – الإسماعيلية – القاهرة – جنوب سيناء – الإسكندرية – بنى سويف – المنيا – أسيوط). وبلغ إجمالى ما تم توزيعه (75) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن، إذ يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

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