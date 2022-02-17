من داخل المسجد.. تامر هجرس: «أشعر بتحسن كبير»

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دوت الخليج يرصد لكم صورة الفنان تامر هجرس من داخل المسجد وذلك خلال السطور القادمة.

تامر هجرس يؤدي الصلاة

نشر تامر هجرس صورة له بعد تأدية صلاة الصبح، وعلق على الصورة قائلًا: “أشعر بتحسن كبير”.

تامر هجرس ومسلسل أحلام سعيدة

وفي سياق آخر، انضم الفنان تامر هجرس مؤخرًا لأسرة مسلسل أحلام سعيدة، وهو من بطولة الفنانة يسرا، الذي عاد ليستكمل تصوير مشاهدة التي بدأها في منطقة السادس من أكتوبر.

كما يعتبر مسلسل أحلام سعيدة هو التعاون الرابع بين يسرا وتامر هجرس، حيث تشاركا في فيلم “ماتيجي نرقص” من بطولتهم والذي تم عرضه في عام 2006، كما ألتقيا في مسلسل خاص جدًا عام 2009، وبعدهما تشاركا في “مسلسل شربات لوز” الذي تم عرضه في رمضان عام 2012.

أعمال تامر هجرس الأخيرة

وفي سياق متصل، شارك تامر هجرس مؤخرًا في مسلسل بدل الحدوتة تلاتة، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وكان ضيف شرف في القصة الثانية والتي قامت فيها دنيا بتقديم شخصية لهفة للمرة الثانية.

بدأ تامر هجرس مشواره التمثيلي بشكل إحرتافي بفيلم بركان الغضب عام 2002، بعد مشاركته في فيلم أيس كريم في جليم بطولة عمرو دياب عام 1992، وبعدها كانت أنطلاقته الحقيقية بعد مشاركته في فيلم التجربة الدنيمركية بطولة الزعيم عادل إمام، بتقديم دور أحد ابناءه عام2003، وبعدها توالت أدواره في الأفلام والمسلسلات، وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها هم مسلسل خاص جدًا ومسلسل شربات لوز من بطولة الفنانة يسرا، ودوره في فيلم عمليات خاصة التي عُرض عام 2007، هذا إلى جانب عدد من المسلسلات والأفالم التي شارك فيها كضيف شرف مثل مسلسل عايزة أتجوز، وجوز ماما.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

تقدم الفنانة يسرا بطولة مسلسل أحلام سعيدة، مع كلًا من غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين ونور محمود، والمسلسل من تأليف هالة خليل و إخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب.