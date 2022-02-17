/679888/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي- يشارك-في-أعمال-المؤتمر-الـ-32-للإتحاد-البرلماني-العربي-بالقاهرة

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022 على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، والذي يُعقد في القاهرة، خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2022، حول موضوع " التضامن العربي "، وسط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات العربية.

دوت الخليج

المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي

ومن المُقرر أن يُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة البرلمان المصري أمام المؤتمر حول سبل إحياء قيم التضامن العربي، كما سيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي، ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

جدير بالذكر، أن الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من برلمانيين يمثلون البرلمانات العربية (المجالس النيابية ومجالس الشورى). ويضم الاتحاد حالياً في عضويته اثنتين وعشرين شعبة برلمانية تمثل البرلمانات العربية، ويعمل الاتحاد البرلماني العربي على تحقيق جُملة من الأهداف أبرزها تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.