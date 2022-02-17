جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 559 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى بقيمة اجمالية 1.5 مليار دولار كقرض أخضر يستخدم لتمويل المشروعات الخضراء، والموقعة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية مع بنك أبو ظبى الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.