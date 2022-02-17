عاجل.. القوات المسلحة تنعى المستشار سعيد مرعى: أثرى بأحكامه القضاء الدستورى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، للمتحدث العسكرى، أن مرعى أثرى بأحكامه وفقهه القضاء الدستورى واتسمت مسيرته القضائية بالمهنية فى خدمة قضايا الوطن وتتقدم لأسرته بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

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