ممنوع الوضوء.. حكاية لافتة أثارت الغضب وزلزلت السوشيال ميديا (صورة)

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جدة - نرمين السيد - واعترض رواد مواقع التواصل على اللافتة مؤكدين أنه لا يليق وضع لافتة مثل هذه فى مكان عام، مشيرين إلى أن الوضوء ليس ضد الحضارة، واتهموا إدارة المول بالاستهتار الدينى ومنع الوضوء فى حمامات المول.
من جهتها، ردت إدارة المول على الهجوم الذى تعرضت له وبررت الإجراء بالحفاظ على السلامة العامة مشيرة إلى أن هناك أماكن معينة للوضوء والصلاة.
وقالت إدارة المول، فى تصريحات صحفية: "ردا على انتشار الصورة الخاصة بلافتة ممنوع الوضوء فى حمامات المول، نوجه عناية السادة الزائرين بأنها موجهة لضمان السلامة العامة، لأن هناك أماكن معينة للوضوء والصلاة، كما نؤكد حرص المول على توفير جميع الطرق الآمنة للزائرين، وعليه تم إزالة اللافتة المذكورة، واستبدالها بلافتة توضيح أماكن الوضوء".
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