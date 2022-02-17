الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسى بالموافقة على اتفاقيات بين وزارة المالية وبنوك الإمارات

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، عددًا من القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى: القرار رقم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى الموقعة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك ابو ظبى الأول الموقعة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.
وتضمنت القرارات، القرار رقم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين مصر متصرفة من وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأخرين الموقعة بتاريخ 11 نوفمر 2021.
كما شملت القرار رقم 562 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وآخرين الموقعة بتاريخ 11 نوفمبر 2021.
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